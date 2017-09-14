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Банкам Росії загрожує
відключення від SWIFT

Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:23

пук в воздух, пару лет назад уже пускали, решили повторить.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:32

А они так испугались, что аж никого не отпустили :)))
Чес это все!

Если бы США было выгодно отключить РФ от SWIFT - они бы это давно уже сделали бы. А тут из-за украинских моряков идти на такие шаги!!! Да никто этого делать не будет.

Они и Китаю так угрожали - в результате Китай как и РФ создали свою платежную систему и теперь в обход санкций через нее собираются покупать иранскую нефть.

Отключить государство от платежной системы SWIFT - все равно, что устранить там хождение долларовой массы.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:19

sequence
СВИФТ - это просто удобно. На случай отключения такового русские еще в 2015 запустили внутри страны свою систему расчетов, которая сейчас, например, в Крыму вполне успешно эксплуатируется.
А между Рашей и внешним миром как будет? Платежи будут слать не через американские банки корреспонденты? В самой рашке хоть бандеролями (ой плохое слово есть часть от слова Бандера...) шлите платежи, а експорт-импорт? Нет ну на Крыме обкатали - это прекрасно! Раша - Китай еще возможны варианты, а в другие страны? Нет я понимаю скрепы но технически как???
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:22

romio_33
Если бы США было выгодно отключить
США и европа ввели санкции. УЖЕ!!! Ради УКРАИНЫ!!! И они им тоже не были выгодны! Давайте там про пепел... Так и добавят вам еще. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:38

Re: Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT

  sequence написав:Тем не менее, Иран как-то выжил и пыхтит

ага, курс иранского реала посмотрите.
и это официальный. а на черном еще более нерадостные цены.
как вы думаете, почему в иране биткоин в 5 раз дороже, чем везде?
инфляция и падение курса реала, народ во что угодно деньги вкладывает, спасаясь от девальвации.
так что до выживания там еще далеко.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:49

  Molchyn написав: А между Рашей и внешним миром как будет? Платежи будут слать не через американские банки корреспонденты? В самой рашке хоть бандеролями (ой плохое слово есть часть от слова Бандера...) шлите платежи, а експорт-импорт? Нет ну на Крыме обкатали - это прекрасно! Раша - Китай еще возможны варианты, а в другие страны? Нет я понимаю скрепы но технически как???

ну, во первых, не все банки корреспонденты штатовские. как показывает опыт ирана, таки можно, если привязаться к другой валюте, типа евро.
схем может быть множество - начиная от клиринга (россия не только покупает много у европы, но и продает), заканчивая полным переводом торговли/ценообразования в национальные валюты.
это мы уже уходим от свифта к запрету проводок в валюте доллар, что оффтоп.
как бы там ни было - все это приведет к серьезным потрясениям с непредвиденными последствиями
украина какбэ в стороне, но, по-факту может остаться еще без пары областей - когда русским нечего терять, могут пойти вабанк. увы, нет никаких иллюзий по поводу способности армии украины длительное время удерживать рубежи от наступления второй по силе в мире
sequence
 
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