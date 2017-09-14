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Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:32
А они так испугались, что аж никого не отпустили :)))
Чес это все!
Если бы США было выгодно отключить РФ от SWIFT - они бы это давно уже сделали бы. А тут из-за украинских моряков идти на такие шаги!!! Да никто этого делать не будет.
Они и Китаю так угрожали - в результате Китай как и РФ создали свою платежную систему и теперь в обход санкций через нее собираются покупать иранскую нефть.
Отключить государство от платежной системы SWIFT - все равно, что устранить там хождение долларовой массы.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:19
sequence
А между Рашей и внешним миром как будет? Платежи будут слать не через американские банки корреспонденты? В самой рашке хоть бандеролями (ой плохое слово есть часть от слова Бандера...) шлите платежи, а експорт-импорт? Нет ну на Крыме обкатали - это прекрасно! Раша - Китай еще возможны варианты, а в другие страны? Нет я понимаю скрепы но технически как???
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:22
romio_33
США и европа ввели санкции. УЖЕ!!! Ради УКРАИНЫ!!! И они им тоже не были выгодны! Давайте там про пепел... Так и добавят вам еще.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:38
Re: Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT
ага, курс иранского реала посмотрите.
и это официальный. а на черном еще более нерадостные цены.
как вы думаете, почему в иране биткоин в 5 раз дороже, чем везде?
инфляция и падение курса реала, народ во что угодно деньги вкладывает, спасаясь от девальвации.
так что до выживания там еще далеко.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:49
ну, во первых, не все банки корреспонденты штатовские. как показывает опыт ирана, таки можно, если привязаться к другой валюте, типа евро.
схем может быть множество - начиная от клиринга (россия не только покупает много у европы, но и продает), заканчивая полным переводом торговли/ценообразования в национальные валюты.
это мы уже уходим от свифта к запрету проводок в валюте доллар, что оффтоп.
как бы там ни было - все это приведет к серьезным потрясениям с непредвиденными последствиями
украина какбэ в стороне, но, по-факту может остаться еще без пары областей - когда русским нечего терять, могут пойти вабанк. увы, нет никаких иллюзий по поводу способности армии украины длительное время удерживать рубежи от наступления второй по силе в мире
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