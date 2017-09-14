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Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:32
А они так испугались, что аж никого не отпустили :)))
Чес это все!
Если бы США было выгодно отключить РФ от SWIFT - они бы это давно уже сделали бы. А тут из-за украинских моряков идти на такие шаги!!! Да никто этого делать не будет.
Они и Китаю так угрожали - в результате Китай как и РФ создали свою платежную систему и теперь в обход санкций через нее собираются покупать иранскую нефть.
Отключить государство от платежной системы SWIFT - все равно, что устранить там хождение долларовой массы.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:19
sequence
А между Рашей и внешним миром как будет? Платежи будут слать не через американские банки корреспонденты? В самой рашке хоть бандеролями (ой плохое слово есть часть от слова Бандера...) шлите платежи, а експорт-импорт? Нет ну на Крыме обкатали - это прекрасно! Раша - Китай еще возможны варианты, а в другие страны? Нет я понимаю скрепы но технически как???
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:22
romio_33
США и европа ввели санкции. УЖЕ!!! Ради УКРАИНЫ!!! И они им тоже не были выгодны! Давайте там про пепел... Так и добавят вам еще.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:38
Re: Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT
ага, курс иранского реала посмотрите.
и это официальный. а на черном еще более нерадостные цены.
как вы думаете, почему в иране биткоин в 5 раз дороже, чем везде?
инфляция и падение курса реала, народ во что угодно деньги вкладывает, спасаясь от девальвации.
так что до выживания там еще далеко.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:49
ну, во первых, не все банки корреспонденты штатовские. как показывает опыт ирана, таки можно, если привязаться к другой валюте, типа евро.
схем может быть множество - начиная от клиринга (россия не только покупает много у европы, но и продает), заканчивая полным переводом торговли/ценообразования в национальные валюты.
это мы уже уходим от свифта к запрету проводок в валюте доллар, что оффтоп.
как бы там ни было - все это приведет к серьезным потрясениям с непредвиденными последствиями
украина какбэ в стороне, но, по-факту может остаться еще без пары областей - когда русским нечего терять, могут пойти вабанк. увы, нет никаких иллюзий по поводу способности армии украины длительное время удерживать рубежи от наступления второй по силе в мире
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:53
иран, как и украина, сильно импортозависимая страна. у русских ситуация получше - они смогут долго петлять в частичной изоляции. назовите мне что-то, без чего русские не переживут, кроме айфонов, а я вам скажу что будет с украиной, если встанет импорт. хотя какая может быть изоляция россии, которая дружит с китаем?
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:05
sequence
клиринг сложновато синхронизировать и администрировать, но согласен возможно с определенными неудобствами. Реально это? Спорно. После США и Европа втянется - тогда евро не вариант. С национальными валютами - чехарда с курсами... Но в целом согласен с теоретическими возможностями и последствиями.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:36
Molchyn,
ну ввели санкции и что?... Крым вернули или война на Донбассе прекратилась? Нет.
в 2014-ом когда РФ захватила Крым тоже хотели отключать от свифта, но не отключили.
Мое мнение такое, что не отключат, а если все таки я не прав и отключал, то по США это ударит сильнее, чем по РФ.
А там посмотрим...
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:42
Re: Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT
например, любая электроника. вся элементная база из китая.
программное обеспечение тоже не мэйд ин раша.
перекройте раше нефть, газ и отключите свифт, получится тот же иран.
пока раша будет "долго петлять", другие будут развиваться.
тот же истребитель 5-го поколения - у штатов больше 320 штук в строю, а у раши эспериментальные образцы.
вы же понимаете разницу между стагнацией и развитием?
п.с. забыл добавить насчёт "дружбы" с китаем. извините, но китаю от раши нужны только ресурсы, а товары китай продаёт в штаты и европу. ну и звр китая не в рублях почему-то.
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