Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT

Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:49

Molchyn написав: А между Рашей и внешним миром как будет? Платежи будут слать не через американские банки корреспонденты? В самой рашке хоть бандеролями (ой плохое слово есть часть от слова Бандера...) шлите платежи, а експорт-импорт? Нет ну на Крыме обкатали - это прекрасно! Раша - Китай еще возможны варианты, а в другие страны? Нет я понимаю скрепы но технически как??? А между Рашей и внешним миром как будет? Платежи будут слать не через американские банки корреспонденты? В самой рашке хоть бандеролями (ой плохое слово есть часть от слова Бандера...) шлите платежи, а експорт-импорт? Нет ну на Крыме обкатали - это прекрасно! Раша - Китай еще возможны варианты, а в другие страны? Нет я понимаю скрепы но технически как???

ну, во первых, не все банки корреспонденты штатовские. как показывает опыт ирана, таки можно, если привязаться к другой валюте, типа евро.схем может быть множество - начиная от клиринга (россия не только покупает много у европы, но и продает), заканчивая полным переводом торговли/ценообразования в национальные валюты.это мы уже уходим от свифта к запрету проводок в валюте доллар, что оффтоп.как бы там ни было - все это приведет к серьезным потрясениям с непредвиденными последствиямиукраина какбэ в стороне, но, по-факту может остаться еще без пары областей - когда русским нечего терять, могут пойти вабанк. увы, нет никаких иллюзий по поводу способности армии украины длительное время удерживать рубежи от наступления второй по силе в мире