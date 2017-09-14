Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT

Pegasmaster написав:например, любая электроника. вся элементная база из китая.
программное обеспечение тоже не мэйд ин раша.
перекройте раше нефть, газ и отключите свифт, получится тот же иран.
пока раша будет "долго петлять", другие будут развиваться.
тот же истребитель 5-го поколения - у штатов больше 320 штук в строю, а у раши эспериментальные образцы.
вы же понимаете разницу между стагнацией и развитием?
п.с. забыл добавить насчёт "дружбы" с китаем. извините, но китаю от раши нужны только ресурсы, а товары китай продаёт в штаты и европу. ну и звр китая не в рублях почему-то.
и первый и второй пункт не проблема: Китай продавал и будет продавать электронику, с программистами в России Ок, верите - ПО запилят потихоньку.. также они строят свои производства процессоров (28нм - старье, но все же) и плат - для военки преимущественно, ибо бытовуху прут с Китая, все верно.
еще аргументы? может, без украинской еды и пармезана с голоду сдохнут? может без света, тепла останутся? Тачки перестанут делать, поезда ходить, самолеты летать?
также ответьте, мне житель когда-то технологичного Харькова - чем Украина может похвастаться на этом рынке "самолетов 5го поколения", что выведет нас в люди? Какое развитие нам (не русским, хватит о них) светит в этом технологичном мире? Есть идеи?