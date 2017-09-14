Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Pegasmaster написав:например, любая электроника. вся элементная база из китая. программное обеспечение тоже не мэйд ин раша. перекройте раше нефть, газ и отключите свифт, получится тот же иран. пока раша будет "долго петлять", другие будут развиваться. тот же истребитель 5-го поколения - у штатов больше 320 штук в строю, а у раши эспериментальные образцы. вы же понимаете разницу между стагнацией и развитием? п.с. забыл добавить насчёт "дружбы" с китаем. извините, но китаю от раши нужны только ресурсы, а товары китай продаёт в штаты и европу. ну и звр китая не в рублях почему-то.
и первый и второй пункт не проблема: Китай продавал и будет продавать электронику, с программистами в России Ок, верите - ПО запилят потихоньку.. также они строят свои производства процессоров (28нм - старье, но все же) и плат - для военки преимущественно, ибо бытовуху прут с Китая, все верно. еще аргументы? может, без украинской еды и пармезана с голоду сдохнут? может без света, тепла останутся? Тачки перестанут делать, поезда ходить, самолеты летать? также ответьте, мне житель когда-то технологичного Харькова - чем Украина может похвастаться на этом рынке "самолетов 5го поколения", что выведет нас в люди? Какое развитие нам (не русским, хватит о них) светит в этом технологичном мире? Есть идеи?
sequence написав:также ответьте, мне житель когда-то технологичного Харькова - чем Украина может похвастаться на этом рынке "самолетов 5го поколения", что выведет нас в люди? Какое развитие нам (не русским, хватит о них) светит в этом технологичном мире? Есть идеи?
1. а чем мы от раши отличаемся? такое же днище и бедняки, только ресурсов меньше, на мировое господство не претендуем, и щёки не дуем, что мы "сверхдержава". 2. с программистами может и ОК, но операционки андроид, айос, винду, линукс и остальное множество языков программирования не в раше почему-то сделали. и программеры у нас и в раше живут неплохо только потому, что их труд оплачивается из-за рубежа. 3. про еду я вообще ничего не говорил, надеюсь голода не будет. 4. вы понимаете разницу между "запилят потихоньку", "долго петлять" и развитием современного общества. для примера фото центра шанхая в 1990 и 2010. всего-то 20 лет. и мы и раша отстали навсегда.
Pegasmaster написав:1. а чем мы от раши отличаемся? такое же днище и бедняки, только ресурсов меньше, на мировое господство не претендуем, и щёки не дуем, что мы "сверхдержава". 2. с программистами может и ОК, но операционки андроид, айос, винду, линукс и остальное множество языков программирования не в раше почему-то сделали. и программеры у нас и в раше живут неплохо только потому, что их труд оплачивается из-за рубежа. 3. про еду я вообще ничего не говорил, надеюсь голода не будет. 4. вы понимаете разницу между "запилят потихоньку", "долго петлять" и развитием современного общества. для примера фото центра шанхая в 1990 и 2010. всего-то 20 лет. и мы и раша отстали навсегда.
я думаю, все же не все так плохо - и если люди перестанут бежать из страны и как-то уживемся с русскими, то потихоньку жизнь наладится китайцы мыслят и действуют по другому, у них огромный мобилизационный (я не о войне) ресурс. Партия сказала построить город - приехал миллион китайцев и построил город. И пофиг, будет там кто-то жить или нет - но город стоит. Так же само очередь к кассе - китайцы видят, что открылось новое окошко, но все покорно стоят in line, так принято и все дела. Идеальные коммунисты, таких в СССР не хватило 30 лет назад. С другой стороны, на войне трусливые, ИМХО - дань традициям.
sequence написав:Партия сказала построить город - приехал миллион китайцев и построил город. И пофиг, будет там кто-то жить или нет - но город стоит.
серьёзно? это всё бешеных денег стоит. шанхай развивается по 10% в год, и вряд ли в приказном порядке из политбюро коммунистической партии кнр. вы поймите, и в раше и у нас правящие элиты не для народа и государства, а только для себя. и ввп не растёт по приказу, элитам надо условия конкурентные создавать, чтобы государство развивалось. а пока мы просто нищеброды, а рашисты нищеброды с претензиями.
ну ввели санкции и что?... Крым вернули или война на Донбассе прекратилась? Нет.
У каждого свои интересы. США щимят рашу и да для вида и с поводом - это за Крым и Донбасс. А по факту хотят их ослабить. Их интерес ясен и они добиваются результата. Попутно и Крым вернется и Донбасс устаканится, если развалится раша (ослабнет и не удержит). Так что не все так просто и прямолинейно.