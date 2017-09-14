Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT

Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:27

sequence написав: также ответьте, мне житель когда-то технологичного Харькова - чем Украина может похвастаться на этом рынке "самолетов 5го поколения", что выведет нас в люди? Какое развитие нам (не русским, хватит о них) светит в этом технологичном мире? Есть идеи? также ответьте, мне житель когда-то технологичного Харькова - чем Украина может похвастаться на этом рынке "самолетов 5го поколения", что выведет нас в люди? Какое развитие нам (не русским, хватит о них) светит в этом технологичном мире? Есть идеи?

1. а чем мы от раши отличаемся? такое же днище и бедняки, только ресурсов меньше, на мировое господство не претендуем, и щёки не дуем, что мы "сверхдержава".2. с программистами может и ОК, но операционки андроид, айос, винду, линукс и остальное множество языков программирования не в раше почему-то сделали. и программеры у нас и в раше живут неплохо только потому, что их труд оплачивается из-за рубежа.3. про еду я вообще ничего не говорил, надеюсь голода не будет.4. вы понимаете разницу между "запилят потихоньку", "долго петлять" и развитием современного общества.для примера фото центра шанхая в 1990 и 2010. всего-то 20 лет. и мы и раша отстали навсегда.