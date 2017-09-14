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Банкам Росії загрожує
відключення від SWIFT

Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:06

  Pegasmaster написав:например, любая электроника. вся элементная база из китая.
программное обеспечение тоже не мэйд ин раша.
перекройте раше нефть, газ и отключите свифт, получится тот же иран.
пока раша будет "долго петлять", другие будут развиваться.
тот же истребитель 5-го поколения - у штатов больше 320 штук в строю, а у раши эспериментальные образцы.
вы же понимаете разницу между стагнацией и развитием?
п.с. забыл добавить насчёт "дружбы" с китаем. извините, но китаю от раши нужны только ресурсы, а товары китай продаёт в штаты и европу. ну и звр китая не в рублях почему-то.

и первый и второй пункт не проблема: Китай продавал и будет продавать электронику, с программистами в России Ок, верите - ПО запилят потихоньку.. также они строят свои производства процессоров (28нм - старье, но все же) и плат - для военки преимущественно, ибо бытовуху прут с Китая, все верно.
еще аргументы? может, без украинской еды и пармезана с голоду сдохнут? может без света, тепла останутся? Тачки перестанут делать, поезда ходить, самолеты летать?
также ответьте, мне житель когда-то технологичного Харькова - чем Украина может похвастаться на этом рынке "самолетов 5го поколения", что выведет нас в люди? Какое развитие нам (не русским, хватит о них) светит в этом технологичном мире? Есть идеи?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:27

Re: Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT

  sequence написав:также ответьте, мне житель когда-то технологичного Харькова - чем Украина может похвастаться на этом рынке "самолетов 5го поколения", что выведет нас в люди? Какое развитие нам (не русским, хватит о них) светит в этом технологичном мире? Есть идеи?

1. а чем мы от раши отличаемся? такое же днище и бедняки, только ресурсов меньше, на мировое господство не претендуем, и щёки не дуем, что мы "сверхдержава".
2. с программистами может и ОК, но операционки андроид, айос, винду, линукс и остальное множество языков программирования не в раше почему-то сделали. и программеры у нас и в раше живут неплохо только потому, что их труд оплачивается из-за рубежа.
3. про еду я вообще ничего не говорил, надеюсь голода не будет.
4. вы понимаете разницу между "запилят потихоньку", "долго петлять" и развитием современного общества.
для примера фото центра шанхая в 1990 и 2010. всего-то 20 лет. и мы и раша отстали навсегда.
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Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:40

  Pegasmaster написав:1. а чем мы от раши отличаемся? такое же днище и бедняки, только ресурсов меньше, на мировое господство не претендуем, и щёки не дуем, что мы "сверхдержава".
2. с программистами может и ОК, но операционки андроид, айос, винду, линукс и остальное множество языков программирования не в раше почему-то сделали. и программеры у нас и в раше живут неплохо только потому, что их труд оплачивается из-за рубежа.
3. про еду я вообще ничего не говорил, надеюсь голода не будет.
4. вы понимаете разницу между "запилят потихоньку", "долго петлять" и развитием современного общества.
для примера фото центра шанхая в 1990 и 2010. всего-то 20 лет. и мы и раша отстали навсегда.

я думаю, все же не все так плохо - и если люди перестанут бежать из страны и как-то уживемся с русскими, то потихоньку жизнь наладится
китайцы мыслят и действуют по другому, у них огромный мобилизационный (я не о войне) ресурс. Партия сказала построить город - приехал миллион китайцев и построил город. И пофиг, будет там кто-то жить или нет - но город стоит. Так же само очередь к кассе - китайцы видят, что открылось новое окошко, но все покорно стоят in line, так принято и все дела. Идеальные коммунисты, таких в СССР не хватило 30 лет назад. С другой стороны, на войне трусливые, ИМХО - дань традициям.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:57

Re: Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT

  sequence написав:Партия сказала построить город - приехал миллион китайцев и построил город. И пофиг, будет там кто-то жить или нет - но город стоит.

серьёзно? это всё бешеных денег стоит.
шанхай развивается по 10% в год, и вряд ли в приказном порядке из политбюро коммунистической партии кнр.
вы поймите, и в раше и у нас правящие элиты не для народа и государства, а только для себя. и ввп не растёт по приказу, элитам надо условия конкурентные создавать, чтобы государство развивалось.
а пока мы просто нищеброды, а рашисты нищеброды с претензиями.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:38

  Pegasmaster написав:серьёзно? это всё бешеных денег стоит.

деньги не проблема
https://varlamov.ru/1339582.html
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:42

romio_33
ну ввели санкции и что?... Крым вернули или война на Донбассе прекратилась? Нет.
У каждого свои интересы. США щимят рашу и да для вида и с поводом - это за Крым и Донбасс. А по факту хотят их ослабить. Их интерес ясен и они добиваются результата. Попутно и Крым вернется и Донбасс устаканится, если развалится раша (ослабнет и не удержит). Так что не все так просто и прямолинейно. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:48

  sequence написав:
  Pegasmaster написав:серьёзно? это всё бешеных денег стоит.

деньги не проблема
https://varlamov.ru/1339582.html

понятно, что если ввп по 10-12% в год шарашит, то деньги не проблема.
и их ввп не из воздуха взялось.
мы ж как бы про нас говорим. для нас проблема, и для раши тоже.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:38

Re: Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT

  R2 написав:Дивися повний текст Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT.


Якщо так, то Х**ло не дотягне до кінця свого презиДентсого терміну ні при яких розкладах.
Інвестори з Росії будуть тікати як від чуми, ні про який експорт з Росії в Європу чи США мови не буде йти, хба малими партіями. Є Китай є Індія а їм потрібно російський експорт? В них свого гімна купа велика. Дружити з Китаєм та Індією це бомба сповільненої дії. Процентні ставки там вищі, обладнання відверте *г**** що машини, що телефони, що промислове обладнання, що літаки що кораблі та там навіть іграшки для дітей шкодять зоров*ю дітей. Китай та Індія це смерть для економіки. Економіка розвалиться і зігниє як китайська Geely, Cherry чи Ssang Yang.
Будеш дружити з китайозами і індусами будеш пахати за миску зупи і міску рису більше тобі ні на що не хватить грошей. З ким поведешся того і наберешся
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:54

Re: Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT

  sequence написав:первый и второй пункт не проблема: Китай продавал и будет продавать электронику, с программистами в России Ок, верите - ПО запилят потихоньку.. также они строят свои производства процессоров (28нм - старье, но все же) и плат - для военки преимущественно, ибо бытовуху прут с Китая, все верно.
еще аргументы?


Та нафтові компанії на китайському обладнанні більше будуть ремонтувати ніж експлуатувати це обладнання АХАХАХА
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:17

Re: Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT

Отключат, в связи с Агрессией?
- Замечательно, давно пора!
Только как превентивную меру РФия нарастила товарооборот с Украиной.
- Ударит по нам? Обязательно - РФ приняла все доступные им меры для вытеснения Украины со всех рынков.
- Возможно нивелировать это? Да - за счёт внутреннего Рынка.
- Пардон, только на внутреннем рынке "Грошей нема, бо вже все Вкрали".
Вот с этого момента начинается самое интересное.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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