Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT

Я про то, что рашка строит свое производство процессоров слышу уже лет 10.
Все как-то не выходит каменный цветок, видать глубоко сидит.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:21
Я про то, что рашка строит свое производство процессоров слышу уже лет 10.
Все как-то не выходит каменный цветок, видать глубоко сидит.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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