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Банкам Росії загрожує
відключення від SWIFT

Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:21

  sequence написав:также они строят свои производства процессоров (28нм - старье, но все же)


Я про то, что рашка строит свое производство процессоров слышу уже лет 10.

Все как-то не выходит каменный цветок, видать глубоко сидит. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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