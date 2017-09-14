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Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:39
Пропонуємо до обговорення:
Спецпредставник США по Україні Курт Волкер висунув перед Росією вимогу звільнити українських моряків, захоплених у Керченській протоці, до Різдва або Нового року.
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Сер 05 гру, 2018 13:27
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