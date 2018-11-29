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Лікарі в Києві брали хабарі з
АТОшників: під час обшуку...

Лікарі в Києві брали хабарі з АТОшників: під час обшуку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:41

Лікарі в Києві брали хабарі з АТОшників: під час обшуку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Дивися повний текст Лікарі в Києві брали хабарі з АТОшників: під час обшуку знайшли 130 тисяч доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:41

Гадюки или жабы? Прям и непонятно за кого тут переживать.
vitali_kalinin
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