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Лікарі в Києві брали хабарі з АТОшників: під час обшуку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:41
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-центрі СБУ.
Дивися повний текст Лікарі в Києві брали хабарі з АТОшників: під час обшуку знайшли 130 тисяч доларів
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Додано: Чет 06 гру, 2018 17:41
Гадюки или жабы? Прям и непонятно за кого тут переживать.
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