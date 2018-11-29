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Лікарі в Києві брали хабарі з
АТОшників: під час обшуку...

Лікарі в Києві брали хабарі з АТОшників: під час обшуку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:41

Лікарі в Києві брали хабарі з АТОшників: під час обшуку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Дивися повний текст Лікарі в Києві брали хабарі з АТОшників: під час обшуку знайшли 130 тисяч доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:48

Такое в любом МСЕК.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:24

Врачи набрали 130 тыс долл? Читал и ржал. Кто же им даст столько наколядовать?
А вот чиновники от медицины - легко. Как сели на поток выдачи документов, так и понеслось Г по трубам на карман
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:10

  antey1969 написав:Врачи набрали 130 тыс долл? Читал и ржал. Кто же им даст столько наколядовать?
А вот чиновники от медицины - легко. Как сели на поток выдачи документов, так и понеслось Г по трубам на карман

Это уже к концу рабочего дня.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:29

  Kudrjavuy написав:
  antey1969 написав:Врачи набрали 130 тыс долл? Читал и ржал. Кто же им даст столько наколядовать?
А вот чиновники от медицины - легко. Как сели на поток выдачи документов, так и понеслось Г по трубам на карман

Это уже к концу рабочего дня.

Да хоть к концу рабочего месяца. Ясно же, что занимались сбором для передачи наверх.
antey1969
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