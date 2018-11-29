Про це повідомили в прес-центрі СБУ.
Дивися повний текст Лікарі в Києві брали хабарі з АТОшників: під час обшуку знайшли 130 тисяч доларів.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 17:41
Лікарі в Києві брали хабарі з АТОшників: під час обшуку...
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Дивися повний текст Лікарі в Києві брали хабарі з АТОшників: під час обшуку знайшли 130 тисяч доларів.
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:24
Врачи набрали 130 тыс долл? Читал и ржал. Кто же им даст столько наколядовать?
А вот чиновники от медицины - легко. Как сели на поток выдачи документов, так и понеслось Г по трубам на карман
Додано: Чет 06 гру, 2018 21:10
Это уже к концу рабочего дня.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:29
Да хоть к концу рабочего месяца. Ясно же, что занимались сбором для передачи наверх.
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