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Міжбанк: долар до 27,88 впав на дефіциті гривні, браку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:47
Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що зріс у середу відносно долара на 15,02 коп., на торгах четверга підвищився на 9,61 коп., опинившись на рівні 27,8796 UAH/USD.
Дивися повний текст Міжбанк: долар до 27,88 впав на дефіциті гривні, браку покупців ВКВ і надлишку валюти
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Додано: Чет 06 гру, 2018 17:48
Зрадой_би, агов! Вас не чути. :-D
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