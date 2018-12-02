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Міжбанк: долар до 27,88 впав
на дефіциті гривні, браку...

Міжбанк: долар до 27,88 впав на дефіциті гривні, браку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:47

Міжбанк: долар до 27,88 впав на дефіциті гривні, браку...

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що зріс у середу відносно долара на 15,02 коп., на торгах четверга підвищився на 9,61 коп., опинившись на рівні 27,8796 UAH/USD.

Дивися повний текст Міжбанк: долар до 27,88 впав на дефіциті гривні, браку покупців ВКВ і надлишку валюти.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:48

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