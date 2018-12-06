Українці, нарешті, можуть придбати залізничні квитки на період новорічних свят - продаж проїзних документів відкрито.
Дивися повний текст Відкрито продаж квитків на \"новорічні\" поїзди: найпопулярніші напрямки.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:50
Відкрито продаж квитків на "новорічні" поїзди:...
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Дивися повний текст Відкрито продаж квитків на \"новорічні\" поїзди: найпопулярніші напрямки.
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:50
даже в таком нелюбимом в Украине СССР продажи начинались за 45 дней...
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