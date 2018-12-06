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Відкрито продаж квитків на
"новорічні" поїзди:...

Відкрито продаж квитків на "новорічні" поїзди:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:50

Відкрито продаж квитків на "новорічні" поїзди:...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, нарешті, можуть придбати залізничні квитки на період новорічних свят - продаж проїзних документів відкрито.

Дивися повний текст Відкрито продаж квитків на \"новорічні\" поїзди: найпопулярніші напрямки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:50

даже в таком нелюбимом в Украине СССР продажи начинались за 45 дней...
Тракторист
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