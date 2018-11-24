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Депутати скасували поетапне
підвищення екологічного податку

Депутати скасували поетапне підвищення екологічного податку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:41

Депутати скасували поетапне підвищення екологічного податку

Пропонуємо до обговорення:
Також продовжено режим звільнення від ПДВ операцій з брухтом чорних і кольорових металів, паперу і картону для утилізації.

Дивися повний текст Депутати скасували поетапне підвищення екологічного податку.
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