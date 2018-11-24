Також продовжено режим звільнення від ПДВ операцій з брухтом чорних і кольорових металів, паперу і картону для утилізації.
Дивися повний текст Депутати скасували поетапне підвищення екологічного податку.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:41
Депутати скасували поетапне підвищення екологічного податку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати скасували поетапне підвищення екологічного податку.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:45
Это отразится на тарифе электроэнергии. Электрические станции одни из крупнейших производителей двуокиси углерода и двуокиси азота тоже.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:17
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