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В Україні можуть
побудувати новий порт

В Україні можуть побудувати новий порт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:06

В Україні можуть побудувати новий порт

Пропонуємо до обговорення:
Однак, за словами керівництва компанії, проект можливий лише за підтримки місцевої і центральної влади.

Дивися повний текст В Україні можуть побудувати новий порт.
R2
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