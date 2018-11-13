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В Україні можуть побудувати новий порт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:06
Пропонуємо до обговорення:
Однак, за словами керівництва компанії, проект можливий лише за підтримки місцевої і центральної влади.
Дивися повний текст В Україні можуть побудувати новий порт
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:13
R2
А можуть і не побудувати.
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