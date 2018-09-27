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Київрада в першому читанні підтримала розірвання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:37
Пропонуємо до обговорення:
Київрада в першому читанні підтримала розірвання договору оренди з компанією "Контактбудервіс", яка планувала побудувати на Осокорках житловий комплекс "Патріотика на озерах".
Дивися повний текст Київрада в першому читанні підтримала розірвання договору оренди із забудовником на Осокорках
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Додано: Чет 06 гру, 2018 22:37
А что делать с теми кто вложил деньги в квартиры?
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p_a_l
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Додано: Чет 06 гру, 2018 22:42
p_a_l написав:А что делать с теми кто вложил деньги в квартиры?
Это проблемы Аркады
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:50
p_a_l написав:
А что делать с теми кто вложил деньги в квартиры?
Перекрывать дороги!
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