Київрада в першому читанні підтримала розірвання...

Додано: Суб 08 гру, 2018 00:15

В банке “Аркада” отмечают, чтовыполнения застройщиком строительных работ в жилом массиве Осокорки-Центральные.Напомним, в 2005 году Киевсовет своим решением передал в аренду ООО “Контактбудсервис” (сейчас находится в состоянии приостановления деятельности) пять земельных участков ...На протяжении 12 лет этими земельными участками мало кто интересовался, а на улице Коллекторной в столице образовалась стихийная мусорная свалка.но для этого он планирует построить на этом участке более 40 25-этажных домов.Срок аренды участков истекает в 2020 году, и “Аркада” намерена максимально застроить территорию возле озера Небреж до этого времени.А по сути, реально:Чувакиместных властей начали строить дома, на арендованной неким недействующем минимум 12 лет предприятием территории, под предлогом уборки свалки, расположенной максимум на 10% от планируемой территории застройки (которую, если разобраться, они сами перед этим и создали, строя по соседству микрорайон) - остальная территория, это по сути загородные луга и 2 озера, и, пользуясь близостью к кличку и его хозяевам еще и рассказывают о "законности"