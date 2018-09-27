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Київрада в першому читанні підтримала розірвання...
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Додано: Чет 06 гру, 2018 22:37
Пропонуємо до обговорення:
Київрада в першому читанні підтримала розірвання договору оренди з компанією "Контактбудервіс", яка планувала побудувати на Осокорках житловий комплекс "Патріотика на озерах".
Дивися повний текст Київрада в першому читанні підтримала розірвання договору оренди із забудовником на Осокорках
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Додано: Чет 06 гру, 2018 22:37
А что делать с теми кто вложил деньги в квартиры?
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p_a_l
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Додано: Чет 06 гру, 2018 22:42
p_a_l написав:А что делать с теми кто вложил деньги в квартиры?
Это проблемы Аркады
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:50
p_a_l написав:
А что делать с теми кто вложил деньги в квартиры?
Перекрывать дороги!
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Додано: Суб 08 гру, 2018 00:03
p_a_l написав:
А что делать с теми кто вложил деньги в квартиры?
А что делать с теми кто вложил деньги в евробляхи?
Сами дальше ответите или "бачили очі, що купували"?
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Додано: Суб 08 гру, 2018 00:15
В банке “Аркада” отмечают, что решением суда подтверждена законность выполнения застройщиком строительных работ в жилом массиве Осокорки-Центральные.
Напомним, в 2005 году Киевсовет своим решением передал в аренду ООО “Контактбудсервис” (сейчас находится в состоянии приостановления деятельности) пять земельных участков ...
На протяжении 12 лет этими земельными участками мало кто интересовался, а на улице Коллекторной в столице образовалась стихийная мусорная свалка.
Застройщик, банк “Аркада”, пообещал убрать свалку, но для этого он планирует построить на этом участке более 40 25-этажных домов.
Срок аренды участков истекает в 2020 году, и “Аркада” намерена максимально застроить территорию возле озера Небреж до этого времени.
А по сути, реально:
Чуваки без разрешения
местных властей начали строить дома, на арендованной неким недействующем минимум 12 лет предприятием территории, под предлогом уборки свалки, расположенной максимум на 10% от планируемой территории застройки (которую, если разобраться, они сами перед этим и создали, строя по соседству микрорайон) - остальная территория, это по сути загородные луга и 2 озера, и, пользуясь близостью к кличку и его хозяевам еще и рассказывают о "законности"
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