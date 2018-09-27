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Київрада в першому читанні
підтримала розірвання...

Київрада в першому читанні підтримала розірвання...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:37

Київрада в першому читанні підтримала розірвання...

Пропонуємо до обговорення:
Київрада в першому читанні підтримала розірвання договору оренди з компанією "Контактбудервіс", яка планувала побудувати на Осокорках житловий комплекс "Патріотика на озерах".

Дивися повний текст Київрада в першому читанні підтримала розірвання договору оренди із забудовником на Осокорках.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:37

А что делать с теми кто вложил деньги в квартиры?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:42

Re: Київрада в першому читанні підтримала розірвання...

p_a_l написав:А что делать с теми кто вложил деньги в квартиры?
Это проблемы Аркады
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:50

  p_a_l написав:А что делать с теми кто вложил деньги в квартиры?

Перекрывать дороги! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 00:03

  p_a_l написав:А что делать с теми кто вложил деньги в квартиры?


А что делать с теми кто вложил деньги в евробляхи?

Сами дальше ответите или "бачили очі, що купували"? 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 00:15


В банке “Аркада” отмечают, что решением суда подтверждена законность выполнения застройщиком строительных работ в жилом массиве Осокорки-Центральные.

Напомним, в 2005 году Киевсовет своим решением передал в аренду ООО “Контактбудсервис” (сейчас находится в состоянии приостановления деятельности) пять земельных участков ...
На протяжении 12 лет этими земельными участками мало кто интересовался, а на улице Коллекторной в столице образовалась стихийная мусорная свалка.

Застройщик, банк “Аркада”, пообещал убрать свалку, но для этого он планирует построить на этом участке более 40 25-этажных домов.

Срок аренды участков истекает в 2020 году, и “Аркада” намерена максимально застроить территорию возле озера Небреж до этого времени.




А по сути, реально:
Чуваки без разрешения местных властей начали строить дома, на арендованной неким недействующем минимум 12 лет предприятием территории, под предлогом уборки свалки, расположенной максимум на 10% от планируемой территории застройки (которую, если разобраться, они сами перед этим и создали, строя по соседству микрорайон) - остальная территория, это по сути загородные луга и 2 озера, и, пользуясь близостью к кличку и его хозяевам еще и рассказывают о "законности" :roll:
EKO
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