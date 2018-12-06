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"Енергоатом" почав
тестувати обладнання Holtec для...

"Енергоатом" почав тестувати обладнання Holtec для...
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 02:00

"Енергоатом" почав тестувати обладнання Holtec для...

Пропонуємо до обговорення:
Голова «Енергоатому» також зазначив, що при поводженні з відпрацьованим паливом будуть застосовуватися найбільш сучасні і безпечні технології.

Дивися повний текст \"Енергоатом\" почав тестувати обладнання Holtec для сховища ядерного палива.
R2
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