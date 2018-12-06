Голова «Енергоатому» також зазначив, що при поводженні з відпрацьованим паливом будуть застосовуватися найбільш сучасні і безпечні технології.
Дивися повний текст \"Енергоатом\" почав тестувати обладнання Holtec для сховища ядерного палива.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 02:00
"Енергоатом" почав тестувати обладнання Holtec для...
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Дивися повний текст \"Енергоатом\" почав тестувати обладнання Holtec для сховища ядерного палива.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 02:00
А "відпрацьоване ядерне паливо" наше?
Или от поставщика этого классного оборудования?
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:05
От поставщика, конечно же! И от "Макдональдса" с "Кока-колой".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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