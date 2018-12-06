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"Енергоатом" почав
тестувати обладнання Holtec для...

"Енергоатом" почав тестувати обладнання Holtec для...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 02:00

"Енергоатом" почав тестувати обладнання Holtec для...

Пропонуємо до обговорення:
Голова «Енергоатому» також зазначив, що при поводженні з відпрацьованим паливом будуть застосовуватися найбільш сучасні і безпечні технології.

Дивися повний текст \"Енергоатом\" почав тестувати обладнання Holtec для сховища ядерного палива.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 02:00

А "відпрацьоване ядерне паливо" наше?
Или от поставщика этого классного оборудования?
yaskovroman777
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:05

  yaskovroman777 написав:А "відпрацьоване ядерне паливо" наше?
Или от поставщика этого классного оборудования?


От поставщика, конечно же! И от "Макдональдса" с "Кока-колой". :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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