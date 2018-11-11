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7 способів економити на таксі:
як їздити і не переплачувати

7 способів економити на таксі: як їздити і не переплачувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 07:44

7 способів економити на таксі: як їздити і не переплачувати

Пропонуємо до обговорення:
Поїздки на таксі - найзручніший, але і витратний вид пересування.

Дивися повний текст 7 способів економити на таксі: як їздити і не переплачувати.
R2
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