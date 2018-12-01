Люксембург має стати першою країною в світі, в якій повністю скасують плату за проїзд в громадському транспорті.
Дивися повний текст Люксембург першим у світі скасує плату за проїзд у громадському транспорті.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:48
Люксембург першим у світі скасує плату за проїзд у...
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Дивися повний текст Люксембург першим у світі скасує плату за проїзд у громадському транспорті.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:48
в Одессе при Гурвице .
общественный транспорт был полностью бесплатным.
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