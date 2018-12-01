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Люксембург першим у світі
скасує плату за проїзд у...

Люксембург першим у світі скасує плату за проїзд у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:48

Люксембург першим у світі скасує плату за проїзд у...

Пропонуємо до обговорення:
Люксембург має стати першою країною в світі, в якій повністю скасують плату за проїзд в громадському транспорті.

Дивися повний текст Люксембург першим у світі скасує плату за проїзд у громадському транспорті.
R2
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в Одессе при Гурвице .
общественный транспорт был полностью бесплатным.
-Segey-
 
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