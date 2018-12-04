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"Київгаз" опублікував нові тарифи на газ для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:18
Пропонуємо до обговорення:
За 1 кубометр газу для квартир із лічильниками заплатять 8,55 грн.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:19
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