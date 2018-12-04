RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Київгаз" опублікував нові
тарифи на газ для населення

"Київгаз" опублікував нові тарифи на газ для населення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:18

"Київгаз" опублікував нові тарифи на газ для населення

Пропонуємо до обговорення:
За 1 кубометр газу для квартир із лічильниками заплатять 8,55 грн.

Дивися повний текст \"Київгаз\" опублікував нові тарифи на газ для населення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86016
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:19

По сути ещё один налог
Moimir
 
Повідомлень: 781
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Molchyn і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Киянам підвищили тарифи на холодну воду 1, 2
R2 » Сер 05 гру, 2018 17:03
12 475
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 21:57
Nanet
Нові пільги для ''єврономерів'': Южаніна зробила уточнення 1, 2
R2 » Сер 05 гру, 2018 14:22
10 873
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 20:36
warlamp
Нові будинки тільки з пандусами: Рада проголосувала за...
R2 » Вів 04 гру, 2018 23:22
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 23:22
Juna

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.