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"Київгаз" опублікував нові
тарифи на газ для населення

"Київгаз" опублікував нові тарифи на газ для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:18

"Київгаз" опублікував нові тарифи на газ для населення

Пропонуємо до обговорення:
За 1 кубометр газу для квартир із лічильниками заплатять 8,55 грн.

Дивися повний текст \"Київгаз\" опублікував нові тарифи на газ для населення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:19

По сути ещё один налог
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:03

Re:

Это сейчас так цены на установку упали почти в два раза или это цена для электората?
.Но все равно.
2500+180=2680 грн нужно выбросить за счетчик который по закону должны поставить нашару.
2680/28,21=95 человекомесяцев.
Если семья состоит из двоих человек, то счетчик отобьется за 4 года. И это если не платить за газ по счетчику, просто поставить и не пользоваться. А если пользоваться и учитывать что счетчик нужно поверять и срок эксплуатации не более 20 лет(есть и по 12), то на ум приходит только одно.
А на кой черт он сдался за наш счет, если он не отбиваемый. Тем более для одного пенсионера. Другое дело если в квартире проживает учтенный цыганский табор.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:18

p_a_l ,
Соверешенно верно, мои расчёты полтора года назад показали приблизительно то же самое.
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:45

вы забыли еще цену газового счетчика добавить
1957vasily
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