"Київгаз" опублікував нові тарифи на газ для населення

Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:03

Это сейчас так цены на установку упали почти в два раза или это цена для электората?

.Но все равно.

2500+180=2680 грн нужно выбросить за счетчик который по закону должны поставить нашару.

2680/28,21=95 человекомесяцев.

Если семья состоит из двоих человек, то счетчик отобьется за 4 года. И это если не платить за газ по счетчику, просто поставить и не пользоваться. А если пользоваться и учитывать что счетчик нужно поверять и срок эксплуатации не более 20 лет(есть и по 12), то на ум приходит только одно.

А на кой черт он сдался за наш счет, если он не отбиваемый. Тем более для одного пенсионера. Другое дело если в квартире проживает учтенный цыганский табор.