"Київгаз" опублікував нові тарифи на газ для населення

Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:23

p_a_l написав: Это сейчас так цены на установку упали почти в два раза или это цена для электората?

.Но все равно.

2500+180=2680 грн нужно выбросить за счетчик который по закону должны поставить нашару.

2680/28,21=95 человекомесяцев.

Если семья состоит из двоих человек, то счетчик отобьется за 4 года. И это если не платить за газ по счетчику, просто поставить и не пользоваться. А если пользоваться и учитывать что счетчик нужно поверять и срок эксплуатации не более 20 лет(есть и по 12), то на ум приходит только одно.

А на кой черт он сдался за наш счет, если он не отбиваемый. Тем более для одного пенсионера. Другое дело если в квартире проживает учтенный цыганский табор. Это сейчас так цены на установку упали почти в два раза или это цена для электората?.Но все равно.2500+180=2680 грн нужно выбросить за счетчик который по закону должны поставить нашару.2680/28,21=95 человекомесяцев.Если семья состоит из двоих человек, то счетчик отобьется за 4 года. И это если не платить за газ по счетчику, просто поставить и не пользоваться. А если пользоваться и учитывать что счетчик нужно поверять и срок эксплуатации не более 20 лет(есть и по 12), то на ум приходит только одно.А на кой черт он сдался за наш счет, если он не отбиваемый. Тем более для одного пенсионера. Другое дело если в квартире проживает учтенный цыганский табор.

В январе 2018 года принят закон "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу"В законе добавлено:"2. Побутові споживачі природного газу - фізичні особи (населення) можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за тарифом на розподіл природного газу.Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення) встановлюються Кабінетом Міністрів України.Для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення), які встановлять лічильники протягом 2018 року, відповідна компенсація здійснюється протягом 12 місяців".Однако на текущий момент алгоритм компенсации насколько слежу за ситуацией так и не утвержден. Не будем в который раз напоминать, что законность у нас снова работает против гражданина.Однако на днях в кабинетах облгазов появились подобные предупреждения.Кабінет Міністрів України протягом останніх років прийняв ряд необґрунтованих рішень щодо встановлення занижених норм споживання газу для побутових споживачів, які не мають лічильників. Ці рішення були скасовані судом. Так, Постанови Кабінету Міністрів №203 та 204 від 23.03.2016 року скасовані в судовому порядку Постановою Верховного суду від 27 листопада 2018 року у справі № 826/2507/18 від 30.05.2018 року.Зважаючи на встановлену Верховним судом нечинність вказаних постанов, для споживачів, які не мають приладів обліку газу, в платіжках за листопад 2018 року застосовуються норми споживання газу на рівні:Вид споживання Норма споживання, м.куб.Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання 9,8 м3 на 1 осПлита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача 18,3 м3 на 1 осПлита газова та водонагрівач 23,6 м3 на 1 осОпалення 11,0 м3 на 1 м2 оп.площіЗа період застосування занижених норм споживання у 2015 – 2018 роках за Вашим особовим рахунком накопичилась заборгованість в сумі ХХХХ грн.Ми з розумінням ставимось до ситуації, що склалася та повідомляємо, що вказана заборгованість не підлягає негайній сплаті. Сподіваємось, що найближчим часом Урядом будуть розроблені механізми врегулювання цієї заборгованості.Принять задним числом подобные решения оказывается можно быстро, когда они касаются не гражданина страны.Интересно на каком основании неверные решения кабмина должен оплачивать гражданин страны? Не помню, чтобы неверные решения принятые мной, как то влияли на денежное обеспечение кабмина. Пусть подобные непрофессиональные решения оплачивают самостоятельно представителями кабмина.В итоге, можно каждый раз пересчитывать многолетние объемы и получать каждый раз профит, плюс можно еще и отменить срок давности, почему бы и нет...