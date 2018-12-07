За 1 кубометр газу для квартир із лічильниками заплатять 8,55 грн.
Дивися повний текст \"Київгаз\" опублікував нові тарифи на газ для населення.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:18
"Київгаз" опублікував нові тарифи на газ для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Київгаз\" опублікував нові тарифи на газ для населення.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:03
Re:
Это сейчас так цены на установку упали почти в два раза или это цена для электората?
.Но все равно.
2500+180=2680 грн нужно выбросить за счетчик который по закону должны поставить нашару.
2680/28,21=95 человекомесяцев.
Если семья состоит из двоих человек, то счетчик отобьется за 4 года. И это если не платить за газ по счетчику, просто поставить и не пользоваться. А если пользоваться и учитывать что счетчик нужно поверять и срок эксплуатации не более 20 лет(есть и по 12), то на ум приходит только одно.
А на кой черт он сдался за наш счет, если он не отбиваемый. Тем более для одного пенсионера. Другое дело если в квартире проживает учтенный цыганский табор.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:18
p_a_l ,
Соверешенно верно, мои расчёты полтора года назад показали приблизительно то же самое.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:51
Семья 3 человека.Счетчик поставил 2 года назад, за счетчик и установку заплатил около 2900,00 грн. Используем бойлер когда нет горячей водя, электрочайник не используем. Ежемесячно расходуется 9-11 кубов газа в месяц. при сегодняшних тарифах особой экономии не вижу, разве только в момент отсутствия горячей воды (оплата по счетчику)
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:23
В январе 2018 года принят закон "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу"
В законе добавлено:
"2. Побутові споживачі природного газу - фізичні особи (населення) можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за тарифом на розподіл природного газу.
Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення) встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення), які встановлять лічильники протягом 2018 року, відповідна компенсація здійснюється протягом 12 місяців".
Однако на текущий момент алгоритм компенсации насколько слежу за ситуацией так и не утвержден. Не будем в который раз напоминать, что законность у нас снова работает против гражданина.
Однако на днях в кабинетах облгазов появились подобные предупреждения.
Кабінет Міністрів України протягом останніх років прийняв ряд необґрунтованих рішень щодо встановлення занижених норм споживання газу для побутових споживачів, які не мають лічильників. Ці рішення були скасовані судом. Так, Постанови Кабінету Міністрів №203 та 204 від 23.03.2016 року скасовані в судовому порядку Постановою Верховного суду від 27 листопада 2018 року у справі № 826/2507/18 від 30.05.2018 року.
Зважаючи на встановлену Верховним судом нечинність вказаних постанов, для споживачів, які не мають приладів обліку газу, в платіжках за листопад 2018 року застосовуються норми споживання газу на рівні:
Вид споживання Норма споживання, м.куб.
Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання 9,8 м3 на 1 ос
Плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача 18,3 м3 на 1 ос
Плита газова та водонагрівач 23,6 м3 на 1 ос
Опалення 11,0 м3 на 1 м2 оп.площі
За період застосування занижених норм споживання у 2015 – 2018 роках за Вашим особовим рахунком накопичилась заборгованість в сумі ХХХХ грн.
Ми з розумінням ставимось до ситуації, що склалася та повідомляємо, що вказана заборгованість не підлягає негайній сплаті. Сподіваємось, що найближчим часом Урядом будуть розроблені механізми врегулювання цієї заборгованості.
Принять задним числом подобные решения оказывается можно быстро, когда они касаются не гражданина страны.
Интересно на каком основании неверные решения кабмина должен оплачивать гражданин страны? Не помню, чтобы неверные решения принятые мной, как то влияли на денежное обеспечение кабмина. Пусть подобные непрофессиональные решения оплачивают самостоятельно представителями кабмина.
В итоге, можно каждый раз пересчитывать многолетние объемы и получать каждый раз профит, плюс можно еще и отменить срок давности, почему бы и нет...
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:13
"Користування газовою плитою та газовим водонагрівачем за відсутності лічильників – 89,76 грн в місяць за мешканця."
Я правильно понимаю, что если в квартире прописан один человек, а остальные в каком-нибудь другом месте, где оплата по счетчикам, то вся горячая вода, независимо от объема, обходится семье в 89.76 грн + расход холодной воды? Если так, то это бесплатно. Подогрев воды стоит ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже. Каков экономический смысл установки счетчика в таком случае?
Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:44
Re:
Вся соль в том, что нет и никогда не было этого порядка в природе.
Как в прочем и просто порядка в стране
Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:51
Re:
Так а разве только эта одна афера? Вот еще вариант, как постричь овцу...
Но, пока народ терпит и платит ,то почему нет?
«Крестьянин – это баран. Когда он обрастает шерстью, надобно стричь его догола. Шерсть крестьянскую стоит сматывать. Крепостной мужик должен ходить голым и послушным и не зазнаваться пуще барина".
В "Нафтогазе" сетуют на мошенничество облгазов и долги газсбытов облгазы и газсбыты группы Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей в квитанциях на оплату газа.
В частности, в ноябре многие украинцы получили платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами. Причиной этого газсбыты указали "приведение объема газа к эталонным условиям измерения", якобы по требованию "Нафтогаза".
Также в компании утверждают, что руководство облгазов и газсбытов проводит встречи с представителями местных общин, во время которых пытается переложить ответственность за свои "грабительские решение" на "Нафтогаз".
В компании опровергают причастность к решению газсбытов требовать с потребителей дополнительные суммы и осуждают такие действия. "Соответствующие расходы уже компенсируются родственным структурам газсбытов – облгазам через механизм производственно-технологических потерь", - отмечается в сообщении.
Как объясняется, доначисления приводят к двойной оплате одних и тех же объемов газа, создают виртуальные долги, которые в будущем будут препятствовать переходу потребителей к другим поставщикам газа.
НКРЭКП отреагировала на нарушения и постановлением от 23 ноября запретила такие доначисления. Специалисты "Нафтогаза" подготовили для потребителей алгоритм действий и шаблоны документов, которые позволят избавиться от виртуальных долгов и сохранить свободу выбора поставщика газа.
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