Рева пояснив навіщо.
Дивися повний текст Мінсоцполітики хоче зняти обмеження на максимальний розмір пенсії.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:16
Мінсоцполітики хоче зняти обмеження на максимальний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики хоче зняти обмеження на максимальний розмір пенсії.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:16
"принцип социальной справедливости” - это шО такое? Когда один пенс 1 500 грн получает, а второй 50 000 грн?
Какая пенсия у депутатов и других дармоедов? Зачем их 450 в зРаде?
Содержим их везде и всегда пожизненно.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:56
Значит уже себе заработали высокую пенсию, или даже не высокую... а чуть больше чем у всех)))
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