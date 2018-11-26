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Мінсоцполітики хоче зняти
обмеження на максимальний...

Мінсоцполітики хоче зняти обмеження на максимальний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:16

Мінсоцполітики хоче зняти обмеження на максимальний...

Пропонуємо до обговорення:
Рева пояснив навіщо.

Дивися повний текст Мінсоцполітики хоче зняти обмеження на максимальний розмір пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:16

"принцип социальной справедливости” - это шО такое? Когда один пенс 1 500 грн получает, а второй 50 000 грн?
Какая пенсия у депутатов и других дармоедов? Зачем их 450 в зРаде?
Содержим их везде и всегда пожизненно.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:55

Rainbow
Полностью поддерживаю. Сказано прямо в точку.
Shall
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:56

Значит уже себе заработали высокую пенсию, или даже не высокую... а чуть больше чем у всех)))
mimosral30
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