Рева пояснив навіщо.
Дивися повний текст Мінсоцполітики хоче зняти обмеження на максимальний розмір пенсії.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:16
Мінсоцполітики хоче зняти обмеження на максимальний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики хоче зняти обмеження на максимальний розмір пенсії.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:16
"принцип социальной справедливости” - это шО такое? Когда один пенс 1 500 грн получает, а второй 50 000 грн?
Какая пенсия у депутатов и других дармоедов? Зачем их 450 в зРаде?
Содержим их везде и всегда пожизненно.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:56
Значит уже себе заработали высокую пенсию, или даже не высокую... а чуть больше чем у всех)))
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:36
Все это ситуативнве решения. Слишком часто меняют условия игры и каждый раз находят нужные слова. Главное, нет момнений в том, что оплачивая взносы с зарплат о кот идёт речь, вы, дожив таки до пенсии, услышите новые, никак не менее справедливые оправдания почему вы не сможете получать свое пенсионное обеспечение.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:45
Платить ЕСВ с больших доходов предлагается по определенной регрессивной шкале, а пенсия будет выдаваться как ? по старому принципу начисления?
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:49
Рева ду...чок может все таки стоит европейский опыт перенять, мы же в европу идем.
А то у наших министров мозг однобоко работает, в направлении своего корыта...
С 4-й минуты очень доходчиво, прям для Ревы...
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:55
Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:08
Отличная идея. За счет ЗП руководства Министерство социальной политики Украины и оплатить. Все тогда честно.
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