RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінсоцполітики хоче зняти
обмеження на максимальний...

Мінсоцполітики хоче зняти обмеження на максимальний...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:16

Мінсоцполітики хоче зняти обмеження на максимальний...

Пропонуємо до обговорення:
Рева пояснив навіщо.

Дивися повний текст Мінсоцполітики хоче зняти обмеження на максимальний розмір пенсії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86032
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:16

"принцип социальной справедливости” - это шО такое? Когда один пенс 1 500 грн получает, а второй 50 000 грн?
Какая пенсия у депутатов и других дармоедов? Зачем их 450 в зРаде?
Содержим их везде и всегда пожизненно.
Rainbow
 
Повідомлень: 1964
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:55

Rainbow
Полностью поддерживаю. Сказано прямо в точку.
Shall
 
Повідомлень: 104
З нами з: 21.06.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:56

Значит уже себе заработали высокую пенсию, или даже не высокую... а чуть больше чем у всех)))
mimosral30
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:36

Все это ситуативнве решения. Слишком часто меняют условия игры и каждый раз находят нужные слова. Главное, нет момнений в том, что оплачивая взносы с зарплат о кот идёт речь, вы, дожив таки до пенсии, услышите новые, никак не менее справедливые оправдания почему вы не сможете получать свое пенсионное обеспечение.
Moimir
 
Повідомлень: 782
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:45

Платить ЕСВ с больших доходов предлагается по определенной регрессивной шкале, а пенсия будет выдаваться как ? по старому принципу начисления?
chitatel
 
Повідомлень: 248
З нами з: 27.01.10
Подякував: 21 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:49

Рева ду...чок может все таки стоит европейский опыт перенять, мы же в европу идем.
А то у наших министров мозг однобоко работает, в направлении своего корыта...
С 4-й минуты очень доходчиво, прям для Ревы...
tigr-uu
 
Повідомлень: 533
З нами з: 05.02.11
Подякував: 144 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:55

  tigr-uu написав:Рева ду...чок может все таки стоит европейский опыт перенять, мы же в европу идем.
А то у наших министров мозг однобоко работает, в направлении своего корыта...

Он столбит законы под себя и сокорытников, дурачки здесь все остальные.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6869
З нами з: 03.11.08
Подякував: 375 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:08

Министерство социальной политики Украины, наряду с предложенной ранее инициативой об изменении механизма начисления единого социального взноса (ЕСВ), сообщило о предложении снять ограничения на выплату максимального размера пенсии в ходе доработки соответствующего законопроекта.
Отличная идея. За счет ЗП руководства Министерство социальной политики Украины и оплатить. Все тогда честно.
Molchyn
 
Повідомлень: 470
З нами з: 01.02.18
Подякував: 84 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:37

а шо дифіцит в ПФ пропав?
vitaliygoodlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 289
З нами з: 16.10.15
Подякував: 57 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Китайська компанія хоче покрити весь світ безкоштовним...
R2 » Сер 05 гру, 2018 23:47
9 277
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 19:20
bondvovanchyk
Росія хоче спростити надання громадянства РФ українцям
R2 » Сер 05 гру, 2018 10:51
2 83
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 11:00
Подолянин
Мінінфраструктури заявляє про можливі обмеження...
R2 » Пон 26 лис, 2018 12:43
1 42
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 12:44
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11096)
07.12.2018 23:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.