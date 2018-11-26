RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Київ системно розв'язує проблему
недостатнього тепла в...

Київ системно розв'язує проблему недостатнього тепла в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:22

Київ системно розв'язує проблему недостатнього тепла в...

Пропонуємо до обговорення:
Місто проводить обстеження житлових будинків, де люди скаржаться на "недогрів".

Дивися повний текст Київ системно розв'язує проблему недостатнього тепла в будинках, - КМДА.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86018
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В аеропорту "Київ" літак зіткнувся з автомобілем
R2 » Сер 05 гру, 2018 16:55
3 134
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 17:52
Cactus
В Україні без тепла ризикують залишитися десятки міст:...
R2 » Сер 14 лис, 2018 08:05
4 244
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 16:08
galex
У МВС намагаються вирішити проблему з єврономерами на...
R2 » Пон 26 лис, 2018 15:30
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 15:30
sendto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.