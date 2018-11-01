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США вперше в новітній історії
стали нетто-експортером...

США вперше в новітній історії стали нетто-експортером...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:39

США вперше в новітній історії стали нетто-експортером...

Пропонуємо до обговорення:
США минулого тижня вперше після ІІ Світової війни стали нетто-експортером нафти і нафтопродуктів, свідчать дані міністерства енергетики країни.

Дивися повний текст США вперше в новітній історії стали нетто-експортером нафти і нафтопродуктів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:39

Ерунда это. Брехня. Они добывают 10 миллионов баррелей в день, а потребляют 18, остальное туфта и манипуляция фактами и цифрами.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:03

Re: США вперше в новітній історії стали нетто-експортером...

Мальчик мой, твои методички устарели, добыча в США уже давно перевалила за 12 мб/сутки. Речь же в статье о том, что на прошлой неделе США продали зарубеж больше своей нефти, чем завезли импортной, вот и всё...
LatAliensSuck
 
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