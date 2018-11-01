США минулого тижня вперше після ІІ Світової війни стали нетто-експортером нафти і нафтопродуктів, свідчать дані міністерства енергетики країни.
Дивися повний текст США вперше в новітній історії стали нетто-експортером нафти і нафтопродуктів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:39
США вперше в новітній історії стали нетто-експортером...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США вперше в новітній історії стали нетто-експортером нафти і нафтопродуктів.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:39
Ерунда это. Брехня. Они добывают 10 миллионов баррелей в день, а потребляют 18, остальное туфта и манипуляция фактами и цифрами.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:03
Re: США вперше в новітній історії стали нетто-експортером...
Мальчик мой, твои методички устарели, добыча в США уже давно перевалила за 12 мб/сутки. Речь же в статье о том, что на прошлой неделе США продали зарубеж больше своей нефти, чем завезли импортной, вот и всё...
|