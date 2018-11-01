США вперше в новітній історії стали нетто-експортером...

Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:27

Ну, за 12 она не перевалила (то были очередные новости из будущего, прогноз, если вы не заметили, на это и расчет), "в августе производство сырой нефти в США составляло в среднем 10,9 млн баррелей в день", но такие уровни только несколько месяцев и не факт, что их удастся удержать. Если так активно наращивают добычу, значит, к чему-то готовятся? Закрытие рынков, потрясения в экономике, война? Чего раньше не наращивали? В 2008-м году, например, когда нефть имела рекордную стоимость.

Так зато потребляют уже 19.7. И зачем со всех утюгов кричать о нетто-экспорте в отдельную неделю? Это не манипуляция?