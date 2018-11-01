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США вперше в новітній історії
стали нетто-експортером...

США вперше в новітній історії стали нетто-експортером...
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:39

США вперше в новітній історії стали нетто-експортером...

Пропонуємо до обговорення:
США минулого тижня вперше після ІІ Світової війни стали нетто-експортером нафти і нафтопродуктів, свідчать дані міністерства енергетики країни.

Дивися повний текст США вперше в новітній історії стали нетто-експортером нафти і нафтопродуктів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:39

Ерунда это. Брехня. Они добывают 10 миллионов баррелей в день, а потребляют 18, остальное туфта и манипуляция фактами и цифрами.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:03

Re: США вперше в новітній історії стали нетто-експортером...

Мальчик мой, твои методички устарели, добыча в США уже давно перевалила за 12 мб/сутки. Речь же в статье о том, что на прошлой неделе США продали зарубеж больше своей нефти, чем завезли импортной, вот и всё...
LatAliensSuck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:27

Ну, за 12 она не перевалила (то были очередные новости из будущего, прогноз, если вы не заметили, на это и расчет), "в августе производство сырой нефти в США составляло в среднем 10,9 млн баррелей в день", но такие уровни только несколько месяцев и не факт, что их удастся удержать. Если так активно наращивают добычу, значит, к чему-то готовятся? Закрытие рынков, потрясения в экономике, война? Чего раньше не наращивали? В 2008-м году, например, когда нефть имела рекордную стоимость.
Так зато потребляют уже 19.7. И зачем со всех утюгов кричать о нетто-экспорте в отдельную неделю? Это не манипуляция?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:48

  Grisha1 написав:Ну, за 12 она не перевалила (то были очередные новости из будущего, прогноз, если вы не заметили, на это и расчет), "в августе производство сырой нефти в США составляло в среднем 10,9 млн баррелей в день", но такие уровни только несколько месяцев и не факт, что их удастся удержать. Если так активно наращивают добычу, значит, к чему-то готовятся? Закрытие рынков, потрясения в экономике, война? Чего раньше не наращивали? В 2008-м году, например, когда нефть имела рекордную стоимость.

За эти деньги они внедрили и обкатали новые технологии - "Маск"
Автономные электродома с солнечными и ветровыми электростанциями,... - При чём это узаконено в отдельных штатах на Законодательном уровне. http://hvylya.net/news/digest/v-kalifor ... neley.html
т.е. Резкое и стабильное снижение внутреннего потребления.

  Grisha1 написав:Так зато потребляют уже 19.7. И зачем со всех утюгов кричать о нетто-экспорте в отдельную неделю? Это не манипуляция?

Теперь задача выжать всё возможное при существенной прибыли из законсервированных запасов, и новых возможностях. Активизировать вливания в собственные компании - залить весь мир углеводородами "покупайте!", но за $.
В то же время эти деньги будут сокращать внутреннее потребление углеводородов.

Арифметика такова: чем Вы больше купите в США нефтепродуктов - тем больше они смогут их поставить на внешние рынки - за счёт сокращения собственного потребления. Что будет к тому же стимулироваться Киотским соглашением, коего США не придерживались ранее.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:05

  LatAliensSuck написав:Мальчик мой, твои методички устарели, добыча в США уже давно перевалила за 12 мб/сутки. Речь же в статье о том, что на прошлой неделе США продали зарубеж больше своей нефти, чем завезли импортной, вот и всё...

Свежие данные ЗА ВЧЕРА
http://ir.eia.gov/wpsr/overview.pdf
U.S. Petroleum Balance Sheet, Week Ending 11/30/2018
Domestic Production5 .................... 11,700
Imports ........................................... 7,219
Exports ........................................... 3,203
Net Imports (Including SPR) .......... 4,016
Other Supply
Net Imports9 .................................... -4,227
Imports9 ......................................... 1,619
Exports9 ......................................... 5,846
Т.е. общее сальдо импорта нефти и экспорта нефтепродуктов положительное.
Но связано оно во многом с тем, что против ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ, импорт сырой нефти упал на 940 тыс. бочек, а экспорт вырос на 860. Если же взять средние 4-х недельные данные, то суммарное сальдо - минус 1,5 млн. бочек.
Касательно именно сырой нефти нетто-импорт 5,2 млн. бочек, год назад было 5,8 млн. при добыче на 2 млн. бочек в день (10,5 млн. т в год) меньше.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:12

Re: США вперше в новітній історії стали нетто-експортером...

Зображення

То ли еще будет - в 2019 году добыча сырой нефти в США вырастет еще на 1,5 -2 млн бочек в день, а экспортные мощности - до 5 Мбд
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:26

  Kudrjavuy написав:За эти деньги они внедрили и обкатали новые технологии - "Маск"


Я тоже так считаю.
Если США начнут продавать нефть, значит через 15-20 лет она станет нахрен никому не нужна (то есть, будет стоить гораздо меньше), так как энергетика откажется от горючих полезных ископаемых.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:08

Re: США вперше в новітній історії стали нетто-експортером...

  Grisha1 написав: Если так активно наращивают добычу, значит, к чему-то готовятся? Закрытие рынков, потрясения в экономике, война? Чего раньше не наращивали?
Только в пораженных совковой пропагандой мозгах все процессы в мире объясняются теориями заговоров империалистов и вообще геополитическим противостоянием стран между собой. А вот научно-технический прогресс и бизнес при рыночной экономике этими вопросами не заморачиваются и двигаются вперед, вытесняя вышеупомянутых на обочину истории.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:16

  forumreader написав:
  Grisha1 написав: Если так активно наращивают добычу, значит, к чему-то готовятся? Закрытие рынков, потрясения в экономике, война? Чего раньше не наращивали?
Только в пораженных совковой пропагандой мозгах все процессы в мире объясняются теориями заговоров империалистов и вообще геополитическим противостоянием стран между собой. А вот научно-технический прогресс и бизнес при рыночной экономике этими вопросами не заморачиваются и двигаются вперед, вытесняя вышеупомянутых на обочину истории.

Это официоз из источников РФии https://hi-news.ru/research-development ... -godu.html
Именно в Сколково форсировали производство в РФ аккомуляторных батарей литий ионных, производство короткозамкнутых 50 кВт электродвигателей без постоянных магнитов.
.............................................................................
Весьма тактически правильно - на опережение.

Здесь нет "теории заговора" - это просто "доходит до аборигенов поздно".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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