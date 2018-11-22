Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував створення спільної групи.
Дивися повний текст Гройсман анонсував масштабну перевірку облгазів.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:33
Гройсман анонсував масштабну перевірку облгазів
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Дивися повний текст Гройсман анонсував масштабну перевірку облгазів.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:34
Бла-бла-бла. В платежках за ноябрь опять в сумме к оплате использовали коэффициент,который гроцман публично признал незаконным.Облгаз отвечает нам гроц ман не указ,не согласны подавайте в суд, может и вернем деньги,но прежде посчитайте свои судебные расходы.Вот такой беспредел,а может запланированный "развод".
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