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Гройсман анонсував масштабну
перевірку облгазів

Гройсман анонсував масштабну перевірку облгазів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:33

Гройсман анонсував масштабну перевірку облгазів

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував створення спільної групи.

Дивися повний текст Гройсман анонсував масштабну перевірку облгазів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:34

Бла-бла-бла. В платежках за ноябрь опять в сумме к оплате использовали коэффициент,который гроцман публично признал незаконным.Облгаз отвечает нам гроц ман не указ,не согласны подавайте в суд, может и вернем деньги,но прежде посчитайте свои судебные расходы.Вот такой беспредел,а может запланированный "развод".
sena_2008atp
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