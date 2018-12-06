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Названо найнебезпечніші
професії в Україні (інфографіка)

Названо найнебезпечніші професії в Україні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:41

Названо найнебезпечніші професії в Україні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
В Україні найнебезпечніше працювати водієм.

Дивися повний текст Названо найнебезпечніші професії в Україні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:41

Ниочем.Данные по ЗП с потолка. Аналитикам OLX минус. А финансам совет не смешивайте информацию частной структуры с гос.данными. В данном случае правдивее было бы дать информацию из службы занятости.
shevaged1990
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