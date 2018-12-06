В Україні найнебезпечніше працювати водієм.
Дивися повний текст Названо найнебезпечніші професії в Україні (інфографіка).
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:41
Названо найнебезпечніші професії в Україні (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найнебезпечніші професії в Україні (інфографіка).
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:41
Ниочем.Данные по ЗП с потолка. Аналитикам OLX минус. А финансам совет не смешивайте информацию частной структуры с гос.данными. В данном случае правдивее было бы дать информацию из службы занятости.
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