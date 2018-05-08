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Бонус до депозиту від банку
зі 100% іноземним капіталом

Бонус до депозиту від банку зі 100% іноземним капіталом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:05

Бонус до депозиту від банку зі 100% іноземним капіталом

Пропонуємо до обговорення:
Банк має найвищий рейтинг надійності депозитів на рівні ua1 за національною шкалою.

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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:06

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