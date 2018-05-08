Банк має найвищий рейтинг надійності депозитів на рівні ua1 за національною шкалою.
Дивися повний текст Бонус до депозиту від банку зі 100% іноземним капіталом.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:05
Бонус до депозиту від банку зі 100% іноземним капіталом
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Дивися повний текст Бонус до депозиту від банку зі 100% іноземним капіталом.
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