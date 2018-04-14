З 2014 року Росія регулярно порушує міжнародні правила мореплавства та договори.
Дивися повний текст Порошенко: Росія розв'язала економічну війну проти України.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:09
Порошенко: Росія розв'язала економічну війну проти України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко: Росія розв'язала економічну війну проти України.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:09
Уже больше десятка лет, как развязала. Но Зоркий Глаз это "заметил" только когда под ним зашаталось кресло
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:26
Вот как. До выборов и войну рашке может объявить. Это могло выглядеть как шутка, но теперь можно ожидать любого развития ...
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:31
Красиво про экономику... А где про ежедневные смерти наших солдат? В сводках потери каждый день почти. Люди это вторично? Главное про рыбные ресурсы вспомнил.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:56
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