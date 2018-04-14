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Порошенко: Росія розв'язала
економічну війну проти України

Порошенко: Росія розв'язала економічну війну проти України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:09

Порошенко: Росія розв'язала економічну війну проти України

Пропонуємо до обговорення:
З 2014 року Росія регулярно порушує міжнародні правила мореплавства та договори.

Дивися повний текст Порошенко: Росія розв'язала економічну війну проти України.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:09

Уже больше десятка лет, как развязала. Но Зоркий Глаз это "заметил" только когда под ним зашаталось кресло
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:26

Она похитила наши энергоресурсы и рыбные ресурсы, нанесла ущерб средствам существования Украины, заблокировала трафик и торговлю в наших портах. Летом Россия повысила напряженность, регулярно задерживая коммерческие корабли, направлявшиеся в украинские порты”, — отметил Петр Порошенко.
Вот как. До выборов и войну рашке может объявить. Это могло выглядеть как шутка, но теперь можно ожидать любого развития ...
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:31

Красиво про экономику... А где про ежедневные смерти наших солдат? В сводках потери каждый день почти. Люди это вторично? Главное про рыбные ресурсы вспомнил.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:56

  antey1969 написав:Уже больше десятка лет, как развязала. Но Зоркий Глаз это "заметил" только когда под ним зашаталось кресло

да, развязала давно
когда Украина отказалась вступать в Таможенный союз, это было предсказуемо
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:06

поправлю Президента - экономическая война идет с конца 90х, а явной она стала с 2012 года, еще когда Кровавый Витька решил подписывать ассоциацию с ЕС. Кисель охаживал Украину по полной еще задолго до Майдана
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:17

  redmax11 написав:поправлю Президента - экономическая война идет с конца 90х, а явной она стала с 2012 года, еще когда Кровавый Витька решил подписывать ассоциацию с ЕС. Кисель охаживал Украину по полной еще задолго до Майдана

Опять поражаюсь - на Украине ведь не транслируют РТ. А оказывается почти все (по крайней мере на форуме) его смотрят.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:19

  Волгарь написав:
  redmax11 написав:поправлю Президента - экономическая война идет с конца 90х, а явной она стала с 2012 года, еще когда Кровавый Витька решил подписывать ассоциацию с ЕС. Кисель охаживал Украину по полной еще задолго до Майдана

Опять поражаюсь - на Украине ведь не транслируют РТ. А оказывается почти все (по крайней мере на форуме) его смотрят.


Кто о чем - а кремлебот про РТ. :mrgreen:

Про экономическую войну рашки писали все украинские газеты - это было заметно (и слегка внове для тех, кто верил в "братские" отношения).
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:44

  Волгарь написав:
  redmax11 написав:поправлю Президента - экономическая война идет с конца 90х, а явной она стала с 2012 года, еще когда Кровавый Витька решил подписывать ассоциацию с ЕС. Кисель охаживал Украину по полной еще задолго до Майдана

Опять поражаюсь - на Украине ведь не транслируют РТ. А оказывается почти все (по крайней мере на форуме) его смотрят.

:mrgreen:
Врага нужно знать лучше его самого!
Врага надо знать лучше, чем самого себя.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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