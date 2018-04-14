З 2014 року Росія регулярно порушує міжнародні правила мореплавства та договори.
Дивися повний текст Порошенко: Росія розв'язала економічну війну проти України.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:09
Порошенко: Росія розв'язала економічну війну проти України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко: Росія розв'язала економічну війну проти України.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:09
Уже больше десятка лет, как развязала. Но Зоркий Глаз это "заметил" только когда под ним зашаталось кресло
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:26
Вот как. До выборов и войну рашке может объявить. Это могло выглядеть как шутка, но теперь можно ожидать любого развития ...
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:31
Красиво про экономику... А где про ежедневные смерти наших солдат? В сводках потери каждый день почти. Люди это вторично? Главное про рыбные ресурсы вспомнил.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:56
Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:06
поправлю Президента - экономическая война идет с конца 90х, а явной она стала с 2012 года, еще когда Кровавый Витька решил подписывать ассоциацию с ЕС. Кисель охаживал Украину по полной еще задолго до Майдана
Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:17
Опять поражаюсь - на Украине ведь не транслируют РТ. А оказывается почти все (по крайней мере на форуме) его смотрят.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:19
Кто о чем - а кремлебот про РТ.
Про экономическую войну рашки писали все украинские газеты - это было заметно (и слегка внове для тех, кто верил в "братские" отношения).
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:44
Врага нужно знать лучше его самого!
Врага надо знать лучше, чем самого себя.
И как бы Мы этого не хотели, но именно РФия навязала нам Войну, как что-то ежедневное и нормальное уже пятый год. Может для Вас это ежедневная обыденность, и "Вас там(здесь) нет", но для нас это Война!
С реальными смертями, разрушениями, всеми прелестями "руцкава мира"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 08 гру, 2018 10:55
Re: Порошенко: Росія розв'язала економічну війну проти Украї
Рошен в Липецке закрыли, подлые агрессоры!
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