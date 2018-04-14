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Порошенко: Росія розв'язала
економічну війну проти України

Порошенко: Росія розв'язала економічну війну проти України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:09

  Волгарь написав:
  redmax11 написав:поправлю Президента - экономическая война идет с конца 90х, а явной она стала с 2012 года, еще когда Кровавый Витька решил подписывать ассоциацию с ЕС. Кисель охаживал Украину по полной еще задолго до Майдана

Опять поражаюсь - на Украине ведь не транслируют РТ. А оказывается почти все (по крайней мере на форуме) его смотрят.


Смотрят РТ вынужденно, т.к. русскоязычный продукт исчез на УТ. Слушать всегда приятнее на своём родном языке. Если вятровичи добровольно отказались промывать мозги русскоязычным украинцам, то за них это с успехом сделают киселёвы.
warlamp
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