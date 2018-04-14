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Порошенко: Росія розв'язала
економічну війну проти України

Порошенко: Росія розв'язала економічну війну проти України
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:09

  Волгарь написав:
  redmax11 написав:поправлю Президента - экономическая война идет с конца 90х, а явной она стала с 2012 года, еще когда Кровавый Витька решил подписывать ассоциацию с ЕС. Кисель охаживал Украину по полной еще задолго до Майдана

Опять поражаюсь - на Украине ведь не транслируют РТ. А оказывается почти все (по крайней мере на форуме) его смотрят.


Смотрят РТ вынужденно, т.к. русскоязычный продукт исчез на УТ. Слушать всегда приятнее на своём родном языке. Если вятровичи добровольно отказались промывать мозги русскоязычным украинцам, то за них это с успехом сделают киселёвы.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:13

Re: Порошенко: Росія розв'язала економічну війну проти Украї

warlamp, до слова, про РТ, УТ і свой родной язік. Колись у Львові жили переважно українці, росіяни, поляки і євреї. Зараз живуть українці, поляки, євреї і украінци. Ніяк не можу зрозуміти чим відрізняється украінєц від росіянина? І від коли у нас з'явилася нова народність, украінци?
awant
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:55

  awant написав:warlamp, до слова, про РТ, УТ і свой родной язік. Колись у Львові жили переважно українці, росіяни, поляки і євреї. Зараз живуть українці, поляки, євреї і украінци. Ніяк не можу зрозуміти чим відрізняється украінєц від росіянина? І від коли у нас з'явилася нова народність, украінци?


Украiнці-це ті користувачі, у яких на клавіатурі немає літери "ї",але краще запитайте про це Бебика і В'ятровича.
Востаннє редагувалось warlamp в Суб 08 гру, 2018 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:01

  Волгарь написав:Опять поражаюсь - на Украине ведь не транслируют РТ. А оказывается почти все (по крайней мере на форуме) его смотрят.

Мало того, уже даже свое телевидение отключили на аналоге остались "Прямой" пропаганда гаранта и 24 такое же УГ. По многим селам вообще телевидения нет никакого. Цивилизация по-новому. :mrgreen:
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 08 гру, 2018 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:02

Re: Порошенко: Росія розв'язала економічну війну проти Украї

  awant написав:І від коли у нас з'явилася нова народність, украінци?

Відколи з'явились твори українською мовою. Нації так і з'являються - коли керівники починають розмовляти тією ж мовою, що і народ, і пишуть закони цією мовою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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