Криза в Венесуелі дісталася до моргів та кладовищ - незважаючи на багаті поклади нафти, в країні бракує газу для кремації небіжчиків.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:29
Криза в Венесуелі: людей ховають у братських могилах
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Дивися повний текст Криза в Венесуелі: людей ховають у братських могилах.
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