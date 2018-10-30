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Криза в Венесуелі: людей
ховають у братських могилах

Криза в Венесуелі: людей ховають у братських могилах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:29

Криза в Венесуелі: людей ховають у братських могилах

Пропонуємо до обговорення:
Криза в Венесуелі дісталася до моргів та кладовищ - незважаючи на багаті поклади нафти, в країні бракує газу для кремації небіжчиків.

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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:30

Вот до чего доводят популисты
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