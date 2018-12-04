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Україна спалює "зимовий" газ: запаси в сховищах знизились
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:08
Пропонуємо до обговорення:
Таким чином, ПСГ заповнені на 50%.
Дивися повний текст Україна спалює \"зимовий\" газ: запаси в сховищах знизились
.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:08
а сейчас разве лето? В чем смысл заголовка?
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redmax11
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