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Україна спалює "зимовий" газ:
запаси в сховищах знизились

Україна спалює "зимовий" газ: запаси в сховищах знизились
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:08

Україна спалює "зимовий" газ: запаси в сховищах знизились

Пропонуємо до обговорення:
Таким чином, ПСГ заповнені на 50%.

Дивися повний текст Україна спалює \"зимовий\" газ: запаси в сховищах знизились.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:08

а сейчас разве лето? В чем смысл заголовка?
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:57

Какой ужас! Украина использует "зимний" газ, когда зима еще не на... стоп, да ведь уже декабрь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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