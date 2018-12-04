Таким чином, ПСГ заповнені на 50%.
Дивися повний текст Україна спалює \"зимовий\" газ: запаси в сховищах знизились.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:08
Україна спалює "зимовий" газ: запаси в сховищах знизились
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Дивися повний текст Україна спалює \"зимовий\" газ: запаси в сховищах знизились.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:57
Какой ужас! Украина использует "зимний" газ, когда зима еще не на... стоп, да ведь уже декабрь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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