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В якій валюті українці
тримають свої заощадження

В якій валюті українці тримають свої заощадження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:08

В якій валюті українці тримають свої заощадження

Пропонуємо до обговорення:
43% взагалі не відкладають гроші.

Дивися повний текст В якій валюті українці тримають свої заощадження.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:08

Многие у кого есть сбережения скажут, скажут что денег нет. Это логично.
Для меня не понятно, как можно не иметь буфера хоть на пол года жизни. Если потерял работу или что-то случилось ходить клянчить деньги у друзей и родственников ?
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:18

Брешуть, прибідняються.
Гроші є у всіх, тільки всіх, крім хіба бомжів, просто звикли плакати про "зубожіння".
Ниє такий скиглій, ниє а потім бац, і дочці квартиру купив...
andriyzhagun
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